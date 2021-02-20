Утром 20 февраля в остановку общественного транспорта возле дома №22 по Хорошевскому шоссе на севере Москвы врезался автомобиль Волга, передает сетевое издание . В связи с ранним часом – ..

Утром 20 февраля в остановку общественного транспорта возле дома №22 по Хорошевскому шоссе на севере Москвы врезался автомобиль "Волга", передает сетевое издание "". В связи с ранним часом – было около 5:20 мск – никого на месте аварии не было. Жертвой аварии стал сам водитель. Сообщается, что за рулем у него неожиданно ухудшилось самочувствие. По всей видимости, это и стало причиной ДТП.