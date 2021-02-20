В марте 2020 и феврале 2021 года на основании переданных в полицию Владимира материалов в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела.

Во Владимирской области ФСБ выявила хищение денежных средств в крупном размере, а также мошеннические действия в работе бывшего директора комбината питания «Политехнический» А.В. Сорокина, являющегося подразделением ВлГУ.По информации следствия, с января по октябрь 2018 года мужчина распорядился, чтобы кассиры торговых точек учреждения передали деньги ему, а не в кассу.Как сообщает пресс-служба УФСБ региона, из корыстных побуждений он оформил на своего родственника фиктивных несколько договоров купли-продажи кухонного оборудования.В марте 2020 и феврале 2021 года на основании переданных в полицию Владимира материалов в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела.