Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба записал видеообращение по случаю годовщины Евромайдана. Глава ведомства заявил, что Москве не удалось удержать Киев в сфере своего влияния.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба записал видеообращение по случаю годовщины Евромайдана. Глава ведомства заявил, что Москве не удалось удержать Киев в сфере своего влияния.По его словам, сегодня Украина развивается как европейскоегосударство, движется к членству в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.Министр отметил, что жители страны никогда не спрашивали разрешения на выборсобственного будущего и не будут. "Москва навсегда потеряла Киев", –подчеркнул он.Глава МИД также рассказал, что позицию Незалежной разделяютзападные лидеры. Международная коалиция в поддержку страны укрепляется с каждымднем – об этом свидетельствуют санкции, введенные Европой и США против России.Кулеба добавил, что Украина всегда была и будет "свободной инезависимой".Ранее украинский министр сообщил, что готовит документы о якобынарушении прав человека в Крыму. Материалы будут отправлены на рассмотрение вЕвросоюз. Кулеба выразил надежду, что Запад обратит внимание на тему"репрессий против крымских татар" и введет новые санкции противРоссии.Напомним, отношения Киева и Москвы резко ухудшились в 2014 годуиз-за Крыма. Полуостров вошел в состав России после референдума, гдебольшинство избирателей проголосовали за присоединение. Украинские властиобвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела.В Москве же заявили, что вопрос принадлежности Крыма закрытнавсегда. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) недавно признал фактическуююрисдикцию России над Крымом. Подробнее об этом – в