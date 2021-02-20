Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба записал видеообращение по случаю годовщины Евромайдана. Глава ведомства заявил, что Москве не удалось удержать Киев в сфере своего влияния.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба записал видеообращение по случаю годовщины Евромайдана. Глава ведомства заявил, что Москве не удалось удержать Киев в сфере своего влияния.
По его словам, сегодня Украина развивается как европейское
государство, движется к членству в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.
Министр отметил, что жители страны никогда не спрашивали разрешения на выбор
собственного будущего и не будут. "Москва навсегда потеряла Киев", –
подчеркнул он.
Глава МИД также рассказал, что позицию Незалежной разделяют
западные лидеры. Международная коалиция в поддержку страны укрепляется с каждым
днем – об этом свидетельствуют санкции, введенные Европой и США против России.
Кулеба добавил, что Украина всегда была и будет "свободной и
независимой".
Ранее украинский министр сообщил, что готовит документы о якобы
нарушении прав человека в Крыму. Материалы будут отправлены на рассмотрение в
Евросоюз. Кулеба выразил надежду, что Запад обратит внимание на тему
"репрессий против крымских татар" и введет новые санкции против
России.
Напомним, отношения Киева и Москвы резко ухудшились в 2014 году
из-за Крыма. Полуостров вошел в состав России после референдума, где
большинство избирателей проголосовали за присоединение. Украинские власти
обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела.
В Москве же заявили, что вопрос принадлежности Крыма закрыт
навсегда. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) недавно признал фактическую
юрисдикцию России над Крымом. Подробнее об этом – в