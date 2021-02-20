Владимирцы, у которых возникли проблемы с получением бесплатных препаратов, могут обратиться по телефону - 8 (4922) 77-85-29. Горячая линия работает по будням с 09:00 до 17:30.

Директор департамента здравоохранения пообещала, что к 1 марта ситуация с обеспечением населения льготными лекарствами будет решена.По словам Елены Утемовой, на начало года был создан запас препаратов на 74 млн рублей по федеральной льготе, по региональной - на 79 млн. Для сравнения, в 2020 году на них было потрачено 320 млн рублей.«Что касается объёма закупок по региональной льготе, то 79 миллионов рублей — это сумма гораздо меньшая, чем требуется. В настоящее время департамент проводит проверки и пытается стабилизировать ситуацию. Закупки уже произведены. По федеральной льготе с начала года заключены контракты на 199 млн рублей. Медикаменты поступили на сумму 127 млн рублей. Отпущены - на 66 млн рублей. По региональной льготе пришло 111 млн рублей. Сумма отпуска - 14 млн рублей. Проблема – позднее заключение контрактов с фарморганизацией», - пояснила СМИ главврач региона.Она добавила, что регион закупает 281 наименований по федеральной льготе и 381 по региональный. При этом потребности пациентов - более 430 разновидностей лекарств.Елена Дмитриевна констатировала, что одна из причин появившегося дефицита - несвоевременно проведенные торги.«Все получат оценки своей работе или бездействию», - отметила она.Напомним, что мы , что владимирцы, у которых возникли проблемы с получением бесплатных препаратов, могут обратиться по телефону - 8 (4922) 77-85-29. Горячая линия работает по будням с 09:00 до 17:30.