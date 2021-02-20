Тема школьного питания становится всё более обсуждаемой. Это связано с тем, что за двумя простыми словами стоит здоровье детей. Однако, несмотря на то, что во всех регионах России с 1 сентября прошлого года введено бесплатное горячее питание для младших школьников, не везде дела с обеспечением школьников завтраками и обедами обстоят одинаково. О том, что предпринимают представители власти и на какие шаги готово бизнес-сообщество, рассказал президент АНО Институт отраслевого питания Владимир Чернигов.

Тема школьного питания становится всё более обсуждаемой. Это связано с тем, что за двумя простыми словами стоит здоровье детей. Однако, несмотря на то, что во всех регионах России с 1 сентября прошлого года введено бесплатное горячее питание для младших школьников, не везде дела с обеспечением школьников завтраками и обедами обстоят одинаково. О том, что предпринимают представители власти и на какие шаги готово бизнес-сообщество, рассказал президент АНО "Институт отраслевого питания" Владимир Чернигов.– Владимир Валерьевич, тема школьного питания в последнее время стало одной из самых острых. Активно стали высказывать свою позицию и родители, и даже дети. У Вас есть понимание, почему так произошло?– Питание школьников – тема особенная. Главный вектор работы с ней был задан президентом России Владимиром Путиным, который лично предложил в начале 2020 года ввести по всей стране бесплатное горячее питание для начальной школы. Федеральный бюджет выделит на эти цели огромные средства – 138 млрд рублей до 2023 года.И поэтому президент неоднократно подчеркивал важность вопроса горячего питания для детей и поручил взять его под особый, прежде всего – общественный контроль. Тема стала широко освещаться в СМИ, журналисты помогают нам увидеть проблемные регионы. Родители также подключились к вопросу. Появился своего рода прямой общественный запрос, который помогает нам делать питание учащихся лучше. Важно отметить, уровень школьного питания в России повышается с каждым годом.– Много говорят о том, что школьное питание формирует правильное, полноценное представление ребенка о здоровом образе жизни. Почему это обязанность падает, в том числе и на школу, не только на семью?– Далеко не во всех семьях детям прививают здоровые пищевые привычки, зачастую в домашнем меню слишком много продуктов, которые приводят к ожирению, раннему диабету, много сахара и мучного, мало фруктов, овощей, рыбы, молочных продуктов. Проконтролировать, что покупает каждая семья на выделенные средства, как и то, что готовят для детей, конечно невозможно. Поэтому сейчас значимость качества школьного питания возрастает в несколько раз.– Вы, как никто, следите за тем, что происходит сейчас на рынке школьного питания в нашей стране. Что меняется?– Конечно, наш институт проводит регулярный всесторонний мониторинг ситуации в этой сфере по всей России. Внимательно изучается и рынок школьного питания. Участвуя в работе оперативного штаба Министерства просвещения России по питанию школьников, работая в группе по парламентскому контролю за школьным питанием в Государственной Думе РФ, мы знаем ситуация по каждому региону страны в разрезе последних 10-12 лет.И, конечно же, понимаем, насколько важно сбалансированное, полноценное, горячее питание для каждого ребенка. По всей России постоянно проводятся конкурсы и реформы для улучшения и модернизации уже существующей системы. Проблем и вопросов еще очень много, однако ситуация улучшается. Можно сказать, качество еды в школах улучшается с каждым годом.– Есть регионы, города, в которых, по Вашему мнению, питание школьников полностью соответствует стандартам? Могу предположить, что это Москва, Петербург?– Да, в России всего два города, которые корректно сравнивать по состоянию и уровню организации школьного питания – это Москва и Санкт-Петербург. Если говорить с профессиональной точки зрения, то именно мегаполисы имеют выраженную отраслевую специфику при решении задач в социальном питании. Их базовые показатели сопоставимы и поэтому явный контраст между ними – не локальная специфика, а вопрос иного порядка.– Получается, что именно эти два города – лидеры в школьном питании?– С Москвой все так. Её можно поставить в пример. Там построена система, которой не много аналогов во всем мире. Организация питания происходит через производственно-логистические центры, с обязательным контролем качества питания. Так что можно сказать, что руководство Москвы успешно реформировало систему школьного питания. ВПетербурге всё не так просто. Там складывается очень сложная ситуация, я бы даже сказал катастрофическая, потому что на сегодняшний момент там огромное количество жалоб на качество питания. И если в Москве ребенок получает завтрак и обед на 100%, а иногда и на 110% от закладываемой стоимости питания, то в Петербурге, если 10% стоимости приходится на содержимое тарелки – уже отлично.– В чём проблема Петербурга?– Да, это логичный вопрос. Возможности у власти, бюджета и бизнес-сообщества обеих столиц вполне сравнимы. В Петербурге даже проживает небезызвестный г-н Е. Пригожин, который сумел радикально изменить облик школьного питания Москвы. Именно он десять лет назад сделал можно сказать революцию на рынке питания столицы: построил современный комбинат, полностью изменил всю логистику школьного питания и создал систему школьных ресторанов.Им же, кстати, в далеком 2010 году был построен и первый суперсовременный комбинат питания в Янино, так и не начавший работать для Петербурга. Насколько я знаю, это не случилось потому, что тогда школы просили денег, управление соцпитанием просило денег, всем нужны были только деньги. В данный момент этот современный комбинат, который по мощности превосходит столичный, простаивает, хотя стоит миллиарды рублей, поэтому по некоторым данным, принято решение его демонтировать.Сейчас городу на Неве сложно похвастаться удовлетворенностью потребителей и отлаженной системой организации питания в школах и детских садах. А ведь именно оттуда идет основной поток негативных отзывов и претензий. То есть дело не в деньгах, не в бизнесе и не в полномочиях.– Так в чем же дело?– Мне приходилось лично бывать на московских комбинатах и логистических центрах, в школьных столовых, превратившихся в модные школьные рестораны. И не задать это вопрос я не смог: в чем причина такой разницы? Москва, при всех недовольствах и оговорках самих москвичей, в развитии системы управления, безопасности, стиля и технологий в школьном питании уверенно шагнула в XXI век. Она стала примером для многих городов мира, и прошла этот путь на моих глазах шаг за шагом.Петербург и его школьное питание остались еще в прошлом столетии. И хотя они самоуверенно рассказывают о своих успехах, но пока мало чем могут их подтвердить. Я не видел Евгения Пригожина лет десять и, насколько мне известно, он сейчас не занимается питанием, но его опыт мог бы пригодиться Петербургу. И кроме него, желающих в Петербурге организовать достойную систему питания для школьников, с тех пор, так и не появилось.Сам Пригожин эту тему не комментирует, но, по мнению людей, которые с ним сотрудничали, ничего из достигнутого в Москве сделать в Петербурге просто нереально. Уровень бюрократии, пафосных обещаний, необязательности и даже коррупции – все это не идет ни в какое сравнение с условиями работы в столице.Но не в Пригожине дело, в конце концов. Недавно нас пригласили в состав экспертно-координационного совета по развитию социального и здорового питания в Санкт-Петербурге. Надеемся, что предстоит глубокая и по-настоящему грамотная работа, в которой будет полезна наша экспертиза и опыт. И поднявшаяся недавно волна возмущения и всевозможных запросов при проведении конкурсных процедур на питание только утвердили меня во мнении.Прежняя система в борьбе за свое сохранение, в противодействии любому развитию и изменениям остается верной себе. Верно ли это по отношению к здоровью детей и мнению их родителей – этот самый важный вопрос, похоже, пока ни у кого не возникает.– Если уж Петербург не смог справиться с ситуацией на рынке школьного питания, то стоит ли говорить про остальные города?– Как не странно, стоит. Хорошо не только в столице. Возьмем, к примеру, Волгоград. Несколько недель назад представители сферы школьного питания из Волгограда получили возможность ознакомиться с лучшими практиками организации работы в этой сфере в России. Изученный опыт будет использован в ходе будущих разработок. Там, кстати, есть интересный опыт государственно-частного партнерства в этой сфере. В том числе и вариативное меню, которое позволит родителям и детям выбирать, что именно будет в каждой школьной тарелке.– Есть надежда, что всё будет меняться в лучшую сторону?– Мы идем по правильному пути. Прошлый год был революционным в сфере школьного питания. Впервые все младшие школьники начали получать не простое горячее и бесплатное, но и полезное, и сбалансированное питание за счет средств федерального бюджета. Это огромный проект, с огромным количеством особенностей и нюансов в каждом регионе.Если в 2020 году система только начала свою работу, то в 2021 году принято решение исправлять ошибки, проработать проблемные точки и наладить систему. Большая поддержка идет от журналистов, – их сигналы помогают обнаруживать и устранять "горячие точки" на карте школьного питания.