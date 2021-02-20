На стадион в Химках прибыло 8 команд из числа сотрудников силовых ведомств, а это около 170 участников...

В течение нескольких дней проходила борьба за первенство по служебному двоеборью и лыжным гонкам.На стадион в Химках прибыло 8 команд из числа сотрудников силовых ведомств, а это около 170 участников.На торжественной церемонии открытия соревнований присутствовали Председатель МГО «Динамо» генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, заслуженные мастера спорта СССР Михаил Девятьяров и Александр Привалов, а также чемпионка мира 2021 года по конькобежному спорту на 500 метров Ангелина Голикова.Почетные гости отметили, что борьба за первенство стала непростой, ведь команды с каждым годом становятся только сильнее. На нескольких этапах Спартакиады спортсмены продемонстрировали мастерство при прохождении кросса по пересеченной местности с боевым оружием и стрельбой на огневых рубежах по мишени, а также лыжных гонках.В результате состязаний 1 место заняла команда местной организации № 1 (ГУ МВД России по г. Москве), которая показала достойные результаты в личных и общекомандных зачетах.Спартакиада МГО «Динамо» продлится с февраля по ноябрь и будет состоять из 10 видов спорта. Среди лучших спортсменов сформируется команда, которая примет участие во Всероссийских соревнованиях Общества «Динамо».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве