Космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции, продолжат работы по поиску места утечки кислорода из российского модуля Звезда, передает . Ранее было принято решение ..

Космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции, продолжат работы по поиску места утечки кислорода из российского модуля "Звезда", передает . Ранее было принято решение приостановить операцию до середины февраля.