Космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции, продолжат работы по поиску места утечки кислорода из российского модуля Звезда, передает . Ранее было принято решение ..
<a href="https://33live.ru/novosti/20-02-2021-na-mks-prodolzhat-poiski-mesta-utechki-vozduxa.html" target="_blank">На МКС продолжат поиски места утечки воздуха</a> - Космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции, продолжат работы по поиску места утечки кислорода из российского модуля Звезда, передает . Ранее было принято решение ..
[url=https://33live.ru/novosti/20-02-2021-na-mks-prodolzhat-poiski-mesta-utechki-vozduxa.html]На МКС продолжат поиски места утечки воздуха[/url] - Космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции, продолжат работы по поиску места утечки кислорода из российского модуля Звезда, передает . Ранее было принято решение ..