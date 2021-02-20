В снегу был обнаружен и изъят сверток с веществом неизвестного происхождения, помещенный в упаковку из-под сигарет...

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО задержали ранее судимого44-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – героина.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в одном из дворов на Алтуфьевском шоссе, после того как мужчина сделал закладку. В снегу был обнаружен и изъят сверток с веществом неизвестного происхождения, помещенный в упаковку из-под сигарет. Согласно справке об исследовании изъятый материал, массой более 21 грамма, содержит в своем составе наркотическое средство – героин.Также при осмотре автомобиля задержанного полицейские обнаружили и изъяли сверток с аналогичным веществом, массой свыше 3 граммов, стеклянную колбу и инсулиновые шприцы.По месту жительства мужчины на Дубнинской улице был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом, массой свыше 34 граммов, которое, согласно справке об исследовании, также содержит в своем составе героин.Следствием ОМВД России по району Отрадное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29