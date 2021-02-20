При личном досмотре у задержанных обнаружены и изъяты денежные билеты Банка России на общую сумму 50 тысяч рублей, номиналом 5 тысяч рублей каждая...

Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Капотня задержали двоих подозреваемых в покушении на сбыт поддельных денежных средств.В полицию обратился сотрудник одного из торговых комплексов города. Мужчина сообщил, что после продажи товара двум неизвестным у него появилось сомнение в подлинности денег, которыми они расплатились.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых при очередной попытке купить товар. Ими оказались двое безработных приезжих в возрасте 19 и 23 лет. При личном досмотре у задержанных обнаружены и изъяты денежные билеты Банка России на общую сумму 50 тысяч рублей, номиналом 5 тысяч рублей каждая.Согласно проведенному исследованию изъятые купюры по способу печати реквизитов и защитных элементов не соответствуют образцам аналогичной печатной продукции предприятий Гознак и являются поддельными.Следователем СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18