Днем 20 февраля на дороге Кемерово – Анжеро-Судженск возле самого Кемерово машина Renault Sandero выехала на встречную полосу, где столкнулась с LADA Granta, после чего в нее врезался идущий следом за ..

Днем 20 февраля на дороге Кемерово – Анжеро-Судженск возле самого Кемерово машина Renault Sandero выехала на встречную полосу, где столкнулась с LADA Granta, после чего в нее врезался идущий следом за отечественным автомобилем Kia Cerata, передает сайт . В результате пострадал один человек, ему понадобилась помощь врачей.