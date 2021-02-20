Похороны военнослужащего состоятся сегодня на родине.

Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти . Пресс-служба Западного военного округа сообщает , что трагедия произошла в результате дорожно-транспортного происшествия. Погибший был призван на службу из города Сольцы Новгородской области. Похороны военнослужащего состоятся сегодня на родине.Напомним, “Вестям” из информированных источников стало известно, что солдат служил в инженерно-саперной бригаде, находился в наряде по автопарку. Подъезжающая к воротам машина не успела затормозить и задела военнослужащего. Все обстоятельства уточняются.