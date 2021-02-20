В результате аварии пострадали 10 человек.

Прокуратурой Владимирской области проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утромПо предварительной информации авария случилась на 169-м километре трассы М7 «Волга». Водитель автобуса «Мерседес -Бенц», осуществлявшего перевозку рабочих завода ООО «Колокшанский агрегатный завод» столкнулся с большегрузом MAЗ с полуприцепом, который ехал впереди в попутном направлении.В результате аварии пострадали 10 человек, находившиеся в автобусе, в том числе, водитель. Трое из них госпитализированы в местное лечебное учреждение с повреждениями различной степени тяжести. Еще 7 пострадавших проходят амбулаторное лечение.Органами прокуратуры области устанавливаются обстоятельства произошедшего, будет дана оценка организации безопасности перевозок пассажиров транспортом предприятия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле прокурора области.