Катание на тюбинге, именуемом в народе ватрушкой, закончилось трагедией в городе Ачинск Красноярского края, передает . Молодой человек прицепил спортивный снаряд к автомобилю и отправился ..

Катание на тюбинге, именуемом в народе ватрушкой, закончилось трагедией в городе Ачинск Красноярского края, передает . Молодой человек прицепил спортивный снаряд к автомобилю и отправился кататься. На Железнодорожной улице его вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с Toyota Ractis. От полученных травм парень погиб на месте.