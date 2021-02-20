Вечером 19 февраля в полицию Санкт-Петербурга обратился 32-летний бармен. Он рассказал, что у него угнали автомобиль BMW-7 стоимостью в шесть миллионов рублей, передает телеканал . Автомобиль ..

Вечером 19 февраля в полицию Санкт-Петербурга обратился 32-летний бармен. Он рассказал, что у него угнали автомобиль BMW-7 стоимостью в шесть миллионов рублей, передает телеканал "". Автомобиль был припаркован на улице 2-й Луч. Теперь машину разыскивает полиция.