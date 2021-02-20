Вечером 19 февраля в полицию Санкт-Петербурга обратился 32-летний бармен. Он рассказал, что у него угнали автомобиль BMW-7 стоимостью в шесть миллионов рублей, передает телеканал . Автомобиль ..
<a href="https://33live.ru/novosti/20-02-2021-u-barmena-iz-peterburga-ugnali-mashinu-za-shest-millionov.html" target="_blank">У бармена из Петербурга угнали машину за шесть миллионов</a> - Вечером 19 февраля в полицию Санкт-Петербурга обратился 32-летний бармен. Он рассказал, что у него угнали автомобиль BMW-7 стоимостью в шесть миллионов рублей, передает телеканал . Автомобиль ..
[url=https://33live.ru/novosti/20-02-2021-u-barmena-iz-peterburga-ugnali-mashinu-za-shest-millionov.html]У бармена из Петербурга угнали машину за шесть миллионов[/url] - Вечером 19 февраля в полицию Санкт-Петербурга обратился 32-летний бармен. Он рассказал, что у него угнали автомобиль BMW-7 стоимостью в шесть миллионов рублей, передает телеканал . Автомобиль ..