На железнодорожной станции Магнитогорск-Грузовой в Челябинской области во время выполнения маневров сошел с рельсов локомотив, передает телеканал . Сообщается, что в результате аварии ..

На железнодорожной станции Магнитогорск-Грузовой в Челябинской области во время выполнения маневров сошел с рельсов локомотив, передает телеканал "". Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал. Не отразилось произошедшее и на графике движения поездов. Причины инцидента предстоит выяснить специалистам.