Суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей каждому.

В Гусь-Хрустальным вынесен приговор двум свидетелям, давшим заведомо ложные показания в суде. В июле 2019 года в ходе судебного заседания при рассмотрении уголовного дела об убийстве тридцативосьмилетняя женщина и тридцатипятилетний мужчина, надеясь помочь своему знакомому избежать ответственности и наказания, дали показания, свидетельствующие о непричастности подсудимого к совершению особо тяжкого преступления.Однако, несмотря на лжесвидетельствование, суд в ходе рассмотрения уголовного дела установил истину, и подсудимый понес справедливое наказание по делу об убийстве в виде длительного срока лишения свободы. Учитывая все обстоятельства совершенного преступления, суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей каждому.