В связи с неблагоприятными погодными условиями семейный праздник-конкурс переносится на 28 февраля.

В связи с неблагоприятными погодными условиями семейный праздник-конкурс «Снежный бум» в Коврове переносится на 28 февраля.Организаторы объявили о продлении срока регистрации команд до 28 февраля. Для участия необходимо продумать скульптуру, собрать нужные аксессуары и прийти в парк "Патриот" в воскресенье с одиннадцати часов до двух часов дня. Благодаря сильным снегопадам, материала для лепки хватит на всех. Авторов самых крутых работ ждут призы от партнёров. Главный приз «Снежного бума» - 10 тысяч рублей. В прошлом году в конкурсе приняли участие около двухсот человек. Организаторы надеются, что в этом году желающих будет больше.Онлайн-конкурс в сети инстаграм также продлевается до 27 февраля. Для участия необходимо слепить снежную фигуру, выложить на своей страничке в сети инстаграм сам процесс лепки и готовый результат с фото на фоне снежной фигуры, а также не забыть поставить хештег #Снежныйбум2021.