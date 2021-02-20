Участникам группы удалось обмануть 23 человека. По предварительным данным, ущерб превысил 10 миллионов рублей...

«Следователем Управления внутренних дел по Северному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено еще одно уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в мошенничестве в сфере оказания медицинских услуг.Как сообщалось ранее, фигуранты создали несколько интернет-сайтов, где предлагали гражданам помощь в организации платного лечения в ведущих московских клиниках. Стоимость операций оценивалась от 300 тысяч до полутора миллионов рублей. В действительности же клиенты получали медицинскую помощь на общих основаниях по линии обязательного медицинского страхования.Таким образом участникам группы удалось обмануть 23 человека. По предварительным данным, ущерб превысил 10 миллионов рублей.На сегодняшний день полицейскими установлен еще один потерпевший. Так, житель Московской области обратился к подозреваемым за помощью в госпитализации в один из федеральных клинических центров. С ним был заключен договор возмездного оказания услуг на сумму 790 тысяч рублей. Позже выяснилось, что фактическая стоимость оказанного лечения составила около 577 тысяч рублей. Кроме того, сотрудники компании, которым он передал денежные средства, не имели отношения к медицинской организации.В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование уголовных дел продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.