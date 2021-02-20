В Львовском микрорайоне подмосковного Подольска полицейские задержали 49-летнюю женщину во время попытки продать два свертка с марихуаной, передает сайт . Женщина объяснила, что наркотики ..

В Львовском микрорайоне подмосковного Подольска полицейские задержали 49-летнюю женщину во время попытки продать два свертка с марихуаной, передает сайт "". Женщина объяснила, что наркотики взяла у своей 70-летней матери. В доме у пенсионерки обнаружили еще два килограмма запрещенных веществ. Обе женщины заключены под стражу.