Президент Соединенных Штатов Джо Байден в очередной раз обрушился с критикой на Россию. Громкие обвинения в адрес Москвы прозвучали в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в очередной раз обрушился с критикой на Россию. Громкие обвинения в адрес Москвы прозвучали в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.Американский лидер заявил, что Россия хочет ослабить "европейский проект" и НАТО. По словам Джо Байдена, Кремлю проще бороться с отдельными странам, чем сесть за стол переговоров с единым трансатлантическим союзом. В этой связи президент призвал защитить независимость Украины.На слова Байдена отреагировали в Госдуме. В разговоре с депутат Руслан Бальбек отметил: члены НАТО с опасением следят за Москвой, потому что понимают, что "получат отпор по всем направлениям" в случае агрессии. Он подчеркнул, что желание альянса разоружить Россию не исполнится.Бальбек назвал заявления Байдена "словоблудием", которое рассчитано на подхалимов и должников, типа Украины. Депутат добавил, что в философии американского лидера России нет места на этой земле. Страна либо должна вообще не существовать, либо находиться в полном подчинении НАТО.Ранее Бальбек . Вашингтон пообещал отменить ограничения, если Москва откажется от своей позиции по Крыму. Депутат заявил, что полуостров останется в составе России, несмотря ни на какие угрозы. "Нас уже пугать нечем", – подчеркнул он.Ранее журналист Владимир Познер дал прогноз об отношениях Москвы и Вашингтона. По его мнению, Джо Байден видит в России опасного противника. Все подробности – в .