Утром 20 февраля 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре автомобиля по адресу д. Высоково Селивановского района. Пожарно-спасательные

Утром 20 февраля 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре автомобиля по адресу д. Высоково Селивановского района. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось возгорание автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 1 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось