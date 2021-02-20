В Казани правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в серии убийств пожилых женщин на территории Татарстана и других российских регионов, передает телеканал . ..

В Казани правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в серии убийств пожилых женщин на территории Татарстана и других российских регионов, передает телеканал "". Следственный комитет схватил маньяка еще 1 декабря 2020 года, после чего была затеяна масштабная проверка. Она показала причастность задержанного к расправам. В итоге министр внутренних дел республики Артем Хохорин отчитался о том, что орудовавший в 2011-2012 годах убийца был схвачен.