На улице Нахановича в центре Томска горит Театр юного зрителя, передает . Огонь охватил кровлю здания. Сообщается, что огонь успел распространиться на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. ..

На улице Нахановича в центре Томска горит Театр юного зрителя, передает . Огонь охватил кровлю здания. Сообщается, что огонь успел распространиться на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. По предварительной информации никто не пострадал. Люди эвакуировались самостоятельно. ПРибывшие на место экстренные службы тушат пожар.