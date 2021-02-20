В квартире задержанного был изъят контейнер с наркотическим средством - марихуаной, массой около 80 граммов...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кузьмингки задержали 23-летнего жителя Москвы по подозрению в хранении наркотического средства.В результате отработки оперативной информации в подъезде жилого дома на улице Шумилова был задержан 23-летний молодой человек. При личном досмотре в кармане его одежды был обнаружен сверток с неизвестным веществом. В дальнейшем в квартире задержанного был изъят контейнер с растительным веществом внутри. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством - марихуаной, массой около 80 граммов.По данному факту органами дознания ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495)-709-18-18