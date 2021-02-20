Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 60 000 рублей.

В начале февраля в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился фермер, сообщивший о пропаже комплектующих элементов от сельскохозяйственной техники. Полицейским мужчина рассказал, что из ангара пропали аккумулятор и радиаторы для трактора. Сумма причиненного ущерба составила 60 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к хищению полицейские задержали 30-летнего жителя одного из районных сёл.Установлено, что мужчина, увидев незапертые ворота, проник на территорию ангара, похитил находившиеся там комплектующие, после чего скрылся и в дальнейшем реализовал часть похищенного.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к иным имущественным преступлениям.