Продукция комбината реализуется во Владимире, а также поставляется в Москву, Нижний Новгород, Вологду, Ярославль и Иваново.

На Владимирском тепличном комбинате состоялась первая промышленная срезка роз из новых саженцев одиннадцати сортов.Необходимость замены роз возникла в связи с завершением продуктивного периода роста растений. Они давали урожай на протяжении 10 лет. Новую 20-тысячную партию саженцев высадили в октябре 2020 года. Площадь теплицы составила 4,5 тыс. квадратных метров.«В прошлом году выращено более 557 тысяч роз. Ежедневно срезается около 2 тысяч роз. За 2021 год планируется срезать 710 тысяч цветов, а в дальнейшем увеличить это количество до 1 млн», – сообщил директор предприятия Сергей Дьяков.Оборот сельхозпредприятия за 2020 год составил порядка 500 млн рублей.По информации Белого дома, основную прибыль здесь приносят огурцы, томаты, баклажаны и зелень.Добавим, что продукция комбината реализуется во Владимире, а также поставляется в Москву, Нижний Новгород, Вологду, Ярославль и Иваново.