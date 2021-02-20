Всероссийская массовая лыжная гонка состоится завтра в парке Дружба во Владимире.

Всероссийская массовая лыжная гонка состоится завтра в парке "Дружба" во Владимире.Если вы хотите принять участие, но не успели пройти регистрацию, сегодня - последний день. Обратите внимание, в день старта регистрации не будет. Заявки на лыжную гонку принимаются в Спортивной школе олимпийского резерва №3 с девяти часов утра до шести часов вечера, с перерывом с 12 часов до 13 часов дня. Для регистрации в "Лыжне России" участнику нужно иметь при себе паспорт и медицинское заключение.Подробную информацию можно узнать по телефону (84922) 54-32-96. А Анастасия Сахарова уже встретилась со старейшим участником Леонидом Сергеевичем Лаженцевым.А я спешу на старт, так что меня попрошу освободить от всех интервью.Леонид Сергеевич никогда не стремился к первым местам. Важнее участвовать во ВСЕХ соревнованиях. Тренируется на трассе в Оргтруде. Всегда катается по лесу один.- Мало здесь желающих кататься по ней. А раньше я участвовал в лыжне на Урале в Березниках.Леонид Лаженцев, ветеран труда, спорта встает на лыжи уже 60 лет! Сезон открывает с первым снегом и заканчивает весной.- Спорт - это здоровье.. Я 37 года рождения. Считайте. Не скажу, сколько лет, считайте сами.. И потом будете писать, не пишите мои года. Мои года - мое богатство.Крепкое здоровье - еще одно богатство Леонида Лаженцева. И всё благодаря спорту. Анастасия Сахарова. Андрей Синягин. Вести-Владимир.