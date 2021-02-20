На трассе М-7 «Волга» в черте Владимира продолжаются работы по установке рамных опор.

На трассе М-7 «Волга» в черте Владимира продолжаются работы по установке рамных опор для элементов организации дорожного движения.В ночь с 20 на 21 февраля на двух участках запланированы ночные ограничения с перекрытием движения на 30 минут.В 23:00 и в 1:00 на 12 км (примыкания от ул. Толмачевская и бул. Художника Иванова), а также в 2:30 и в 4:00 на 14 км (перекресток с ул. Горького и автодорогой на Юрьев-Польский)Просим с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее выбирать пути объезда. Будьте внимательными на дорогах, следите за знаками и соблюдайте скоростной режим.