В исторической экспозиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника видное место занимает скульптурный портрет князя Андрея Боголюбского.

В исторической экспозиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника видное место занимает скульптурный портрет князя Андрея Боголюбского.До сих пор не утихают научные споры о том, как выглядел правитель самого мощного государственного образования Древней Руси в середине 12-го века. У русского князя не совсем славянская внешность - из-за его происхождения. Дед Андрея Боголюбского, великий князь Всеволод Ярославич - наполовину швед, был женат на византийской принцессе из династии Мономахов. В середине двадцатого века, когда Михаил Герасимов проводил работу над портретом князя, у большинства исследователей была уверенность, что половцы имеют восточную внешность.Александр Малофеев, экскурсовод:- Антропологи, судмедэксперты, которые работали с останками Андрея в 21-м веке, все исключают какие-либо монгольские признаки в черепе князя. А профессор Виктор Звягин в начале 20-го века и вовсе опубликовал собственный портрет Андрея Боголюбского, на котором мы видим вполне европейскую внешность.