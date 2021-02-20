Во Владимире ежедневно проводится мониторинг содержания и благоустройства городских объектов и территорий.

Во Владимире ежедневно проводится мониторинг содержания и благоустройства городских объектов и территорий. Его проводят ответственные дежурные по городу, специалисты районных администраций, сотрудники управления ЖКХ. Особое внимание в ходе мониторинга уделяется оперативности и качеству уборки снега управляющими компаниями во дворах многоквартирных домов, своевременному удалению с крыш снега и сосулек.Расчистка от снега и обработка противогололедными материалами подъездных путей к многоквартирным домам, внутридворовых проездов, тротуаров, придомовых парковок, входных групп, а также очистка кровель домов от снега и наледи, удаление сосулек входит в обязанности управляющих организаций. Убирать придомовую территорию от снега и наледи до твердого основания управляющие компании обязаны ежедневно.Работы по уборке снега в городских дворах силами управляющих организаций продолжаются. Сегодня, 20 февраля, к этой работе привлечено 32 единицы техники и 720 дворников. Кроме того, 5 автовышек задействованы в уборке с крыш многоквартирных домов снега и сосулек.Качественной уборке снега зачастую по-прежнему препятствуют неправильно припаркованные или брошенные машины, создающие помехи работе снегоуборочной техники. Объявления. Размещаемые управляющими компаниями о необходимости освободить дворы от автотранспорта на время уборки, в ряде случаев игнорируются владельцами машин.Заместитель начальника управления ЖКЖ Михаил Поваров сообщил, что по результатам ежедневного мониторинга за несвоевременную и некачественную уборку снега и сосулек на две управляющие компании подготовлены материалы. Они переданы в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.Фото: Пресс-служба администрации города Владимира