В Гусь-Хрустальном районе состоялась встреча с воспитанниками военно-спортивного клуба и патриотического общественного движения.

В рамках акции «Неделя мужества» воспитанники патриотического общественного движения «Юнармия» и военно-спортивного клуба «Вымпел-Мещера» посетили межмуниципальный отдел МВД России «Гусь-Хрустальный» Владимирской области. В мероприятии также приняли участие члены Общественного совета при МО МВД России.Участники мероприятия посетили музей истории Гусевской милиции, где председатель Совета ветеранов ОМВД Нина Шуршилина рассказала об истории становления подразделений, о действующих сегодня службах, сотрудниках, которые проходили службу в разное время, о тех, кто служил в горячих точках и защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, семейных династиях. С интересом ребята рассматривали экспонаты, образцы одежды, боевые награды, фотографии и знакомились с историческими документами.Далее сотрудники полиции провели показательные выступления.Особый интерес вызвала работа полицейских-кинологов и их четвероногих напарников, продемонстрировавших присутствующим профессиональные качества и навыки.По общему мнению ребят, такие мероприятия очень важны для них как для подрастающего поколения, только начинающего планировать свой жизненный путь.