Пункт обогрева также оборудован микроволновой печью, ноутбуком, создан запас продуктов питания.

С 15:00 20 февраля на 302-м километре М7 на повороте на Селищи будет развёрнут мобильный пункт обогрева третьего пожарно-спасательного отряда МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.— Данное решение было принято в связи с пониженными температурами воздуха, которые установились во Владимирской области. По прогнозу специалистов до 23-го февраля включительно температура воздуха во Владимирской области будет на 7 градусов ниже среднемноголетних значений, — сообщили в пресс-службе ведомства.В составе мобильного пункта МЧС России — обогреваемая палатка, где можно отдохнуть, согреться, выпить горячий чай и зарядить мобильный телефон. Пункт обогрева также оборудован микроволновой печью, ноутбуком, создан запас продуктов питания. На дороге размещены аншлаги.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области