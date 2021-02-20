Он будет работать круглосуточно.
С 15:00 на 302 километре трассы М-7 «Волга» развёрнут круглосуточный мобильный пункт обогрева третьего пожарно-спасательного отряда.
Решение было принятоиз-за ухудшения погодных условий и аномальных заморозков, установившихся в регионе.
В составе мобильного пункта обогрева – отапливаемая палатка, Где можно выпить горячий чай и зарядить мобильный телефон. Объект также оборудован микроволновой печью и ноутбуком. Создан запас продуктов питания.
На дороге размещены аншлаги, обозначающие его дислокацию.
Также каждый человек может обратиться к спасателям для оказания какой-либо помощи.