Владимирская область на 35 месте среди регионов по эпидемиологической напряженности, - результат ниже среднего по стране. Однако свободных коек стало больше: занято всего 57 процентов. Такие данные прозвучали на очередном брифинге по эпидситуации. Он прошел не без положительных тенденций.

Владимирская область на 35 месте среди регионов по эпидемиологической напряженности, - результат ниже среднего по стране. Однако свободных коек стало больше: занято всего 57 процентов. Такие данные прозвучали на очередном брифинге по эпидситуации. Он прошел не без положительных тенденций.Ольга Беляева, директор департамента образования:- Говорили о том, что число заболевших детей увеличивается. На этой неделе мы фиксируем по нашему мониторингу ситуацию иного порядка. Ребята стали реже болеть и число заболевших коронавирусной инфекцией сократилось. Если на прошлой неделе в среду таких ребят у нас было 132, то на этой неделе мы говорим о 104 случаев. Аналогичная ситуация и с заболеваемостью наших педагогов.Большая часть школ и дошкольных учреждений продолжают работать в обычном режиме. Более тысячи восьмисот педагогов уже привиты. Сохраняется "точечный карантин" в 16 школах и 9-ти дошкольных организациях области. Основная их часть приходится на Гусь-Хрустальный район. Кроме того, глава департамента здравоохранения Елена Утемова опровергла информацию о закрытии детского инфекционного отделения владимирской больницы №2 . Медучреждение не соответствует действующим санитарным нормам. Решено построить новый отдельно стоящий комплекс инфекционного стационара. Сроки пока не известны. Сейчас одна из основных задач - вернуть койки для некоронавирусных больных.- Планируем к первому марта высвободить хирургический комплекс областной клинической больницы. Далее пошагово мы высвобождаем основное здание городской больницы №2.Сегодня мы приостановили госпитализацию в Муромскую городскую больницу №1. Два крупных стационара - это центральная городская города Коврова и Ковровская многопрофильная больница - они тоже постепенно начинают работать в более свободных условиях.