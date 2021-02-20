Кто такой общественный наблюдатель, и какова его роль в выборах? Сегодня во Владимирской области открылся семинар под названием «Общественное наблюдение в избирательном процессе». В нем

Кто такой общественный наблюдатель, и какова его роль в выборах? Сегодня во Владимирской области открылся семинар под названием «Общественное наблюдение в избирательном процессе». В нем участвуют представители Владимирского и Ивановского регионов. Это члены Общественных палат и люди, которые уже изъявили желание контролировать процесс выборов в Государственную Думу. В этом году направлять наблюдателей будет Общественная палата.