Особенно трудно детям и пожилым людям.

В Петушинском районе житель рассказал, что тротуар возле трассы М7 есть, но его завалило снегом. Теперь люди, рискуя жизнью, вынуждены идти прямо по дороге. Для жителей предусмотрен и надземный пешеходный переход, но подходы к нему завалены так, что люди добираются до него с трудом. Свой опасный путь мужчина- На некоторые вещи можно смотреть вечно, все их знают: вода, огонь, как тебе выдают зарплату...А вот на некоторые вещи смотреть - преступление. Например на заваленные полуметровыми сугробами тротуары в Петушинском районе.Не каждому под силу – особенно в гололед или в темноте – преодолеть горы снега. Впрочем идти по оживленной трассе, обходя эти завалы, для пешеходов дело не менее опасное. Особенно трудно детям и пожилым людям.Фото: