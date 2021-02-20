Российская вакцина от коронавируса доказала свою эффективность, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он отметил востребованность отечественной разработки в других странах.

Российская вакцина от коронавируса доказала свою эффективность, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он отметил востребованность отечественной разработки в других странах.Прошлым летом Россия первой в мире создала вакцину от коронавируса, напомнил спикер. Сейчас их уже три, сказал председатель ГД в эфире "Дума ТВ".По его словам, российские ученые и врачи могут эффективно решать задачи. Все больше стран обращаются с просьбой об использовании отечественной разработки, указал спикер."У них ситуация очень тяжелая: болеют граждане страны, парализован парламент. У нас такая вакцина есть, причем не одна. И мы можем сделать все для того, чтобы у нас появился общественный иммунитет", – полагает Володин.Председатель ГД отметил, что по оценкам специалистов, минимальный уровень заболеваемости ковидом будет в августе и сентябре. Но осенью может произойти рост числа инфицированных, которые вернутся из отпусков, предупредил Володин. Он призвал россиян отдыхать на Родине.Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена к применению в 30 странах. Российский фонд прямых инвестиций подписал контракты с 15 производителями на производство 1,4 миллиарда доз препарата.