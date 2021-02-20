На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 февраля 2021 года лабораторно подтверждено 136 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 февраля 2021 года лабораторно подтверждено 136 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (39 сл. в г. Владимире, 17 сл. в Гусь-Хрустальном, 16 сл. в Муромском, 10 сл. в Петушинском, 9 сл. в Кольчугинском, 8 сл. в Ковровском, 8 сл. в Суздальском, 7 сл. в Александровском, 7 сл. в Меленковском, 6 сл. в Киржачском, 3 сл. в Судогодском, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в Селивановском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Собинском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 26 378 случаев заболевания (5822 сл. в г. Владимире, 3297 сл. в Гусь-Хрустальном, 2880 сл. о. Муром, 1910 сл. в Ковровском, 1635 сл. в Александровском, 1573 сл. в Петушинском, 1221 сл. в Юрьев-Польском, 1179 сл. в Вязниковском, 1037 сл. в Кольчугинском, 955 сл. в Суздальском, 873 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 692 сл. в Меленковском, 688 сл. в Киржачском, 602 сл. в Камешковском, 581 сл. в Селивановском, 394 сл. в Судогодском, 344 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.