Украинский президент Владимир Зеленский решил не останавливаться на блокировке трех оппозиционных телеканалов. Политик ввел санкции против 19 юридических лиц и 8 граждан страны.

Украинский президент Владимир Зеленский решил не останавливаться на блокировке трех оппозиционных телеканалов. Политик ввел санкции против 19 юридических лиц и 8 граждан страны.Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что такие действия глава Украины можно расценивать как превышение полномочий. По его мнению, с приходом новой власти Владимиру Зеленскому придется оправдываться за свои действия. "Он будет привлечен к уголовной ответственности", – отметил оппозиционер.Кузьмин рассказал, что все люди, которые попали в санкционный список, могут обратиться в суд. Оппозиционер уверен: закон встанет на сторону пострадавших, и тогда Зеленского заставят принести публичные извинения. "Ему придется опровергнуть информацию", – подчеркнул депутат Рады.В начале февраля украинский президент ввел санкции против трех популярных оппозиционных телеканалов – NewsOne, ZIK и "112 Украина". Им запретили вещание на территории Украины, потому что они якобы угрожают безопасности страны.Решение властей раскритиковали члены партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". обвинили в нарушении норм международной демократии и установлении диктаторы. Оппозиционеры начали сбор подписей за его импичмент.Политолог Денис Денисов отметил, что скандал с закрытием телеканалов сильно ударил по репутации Владимира Зеленского. Однако досрочный уход маловероятен: все еще большое число украинцев поддерживают его. Подробнее об этом Вы можете .