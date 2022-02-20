Сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Коржавино Муромского района поступило в ночь на...

Сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Коржавино Муромского района поступило в ночь на 20 февраля.Когда спасатели приехали на место происшествия, наблюдалось сильное задымление в доме. Как оказалось, горело имущество и пол.Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать пожар на площади 4 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области