Сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Коржавино Муромского района поступило в ночь на...
Сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Коржавино Муромского района поступило в ночь на 20 февраля.
Когда спасатели приехали на место происшествия, наблюдалось сильное задымление в доме. Как оказалось, горело имущество и пол.
Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать пожар на площади 4 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.
ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области