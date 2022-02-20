Они вместе предотвращают пожары. А недавно стали мужем и женой. Прямо сейчас в субботних Вестях -...

Они вместе предотвращают пожары. А недавно стали мужем и женой. Прямо сейчас в субботних "Вестях" - невероятная история любви Марии и Алексея Логуновых из регионального управления МЧС . Как между ними вспыхнула искра? - расскажет Мария Платанюк.Девушка с "пожарной" фамилией Мария Огнева свою судьбу встретила во Владимире. На стажировку в Управление МЧС по Владимирской области она приехала после обучения в Ивановской пожарно-спасательной академии. Заступила на дежурство на Центральный пункт пожарной связи. Мария Огнева принимала сигналы о возгораниях, отправляла огнеборцев к месту происшествия. На одном из дежурств Маша и встретила Алексея Логунова, сотрудника дежурной смены Центрального пункта пожарной связи.Мария Логунова, старший инспектор отдела организации службы пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Владимирской области: «Алексей был очень отзывчивым. И сразу предложил мне помощь во всём. Если будут затруднения в чём-либо, он сказал, что всегда смогу к нему обратиться, всегда могу спросить совета».Искра между молодыми людьми проскочила моментально. Служба в пожарной охране, ежедневная помощь людям по-настоящему сплотили Марию и Алексея. В сентябре 2021-ого они поженились.Алексей Логунов, старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Владимирской области: «Она для меня стала незаменимым и самым дорогим человеком. Потом мне всегда хотелось найти человека, который будет работать в этой же структуре, в которой и я. И тут мы соединились. Вместе в одной структуре, и одной линией жизни».Эти невероятно красивые кадры сняты в суздальской пожарной части. Точка на маршруте стала для молодой четы обязательной. Дань уважения любимой профессии. Делу всей жизни. Важному и ответственному. Благодаря пожарной охране вспыхнула любовь Логуновых. А потом родилась и семья.Мария Логунова, старший инспектор отдела организации службы пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Владимирской области: «Это был один из первых пунктов в наш день, когда распределяли, что за чем будет идти. Пожарная часть была основная. Это даже не обговаривалось. Мы знали, что в день свадьбы мы поедем в пожарную часть. Будут у нас съёмка, фотографии».Искренней историей в Управлении МЧС поделились в День всех влюбленных. Чувства у Логуновых - всё крепче. Планов больше. Пара уже задумывается о детях. И точно знает, каков, он секрет семейного счастья.Алексей Логунов, старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Владимирской области: «Нет, не тяжело. Мы, наоборот, друг друга понимаем, где мы работаем. И дома мы о работе не разговариваем. В планах создать династию Логуновых и передать её дальше в пожарную охрану».В региональном управлении рассказывают: такие союзы, конечно, не редкость. А как иначе, если большую часть жизни спасатели и все сотрудники Управления проводят на работе. Такой важной для региона и всей страны. Буквально "живут профессией". Министерство чрезвычайных ситуаций соединяет судьбы и сердца, всегда оставаясь на посту.Мария Платанюк "Вести-Владимир" при содействии пресс-службы Главного Управления МЧС России по Владимирской области.