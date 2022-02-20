Администрация округа Мурома планирует масштабные работы по благоустройству и реконструкции...

Администрация округа Мурома планирует масштабные работы по благоустройству и реконструкции мемориала на Напольном кладбище. Более 5 миллионов рублей удалось выбить в Москве, ещё Более 5 миллионов рублей удалось выбить в Москве. Почти 700 тысяч добавит муниципалитет, сообщает Муром 24.700 тысяч добавит муниципалитет, сообщает Муром 24.По словам пенсионера Владимира Елистратова, который на протяжении 8 лет работает с документами министерства обороны, список из 534 фамилий бойцов, умерших в госпиталях Мурома в годы Великой Отечественной войны и захороненных на городском Напольном кладбище, далеко не полный.Активист направил письмо главе округа Евгению Рычкову. С помощью городских властей ветеран труда надеется ещё раз доказать, что ни один боец, защищавший нашу Родину, не забыт.ФОТО: https://муром24.рф