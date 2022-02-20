Накануне поступило сообщение о пожаре в гостинице Золотое кольцо по адресу улица Чайковского,...

Накануне поступило сообщение о пожаре в гостинице "Золотое кольцо" по адресу улица Чайковского, 27.Поскольку гостиница является объектом с массовым прибыванием людей, вызову был присвоен повышенный номер.Из здания гостиницы эвакуировали 197 человек: 20 человек персонала, 145 взрослых гостей и 12 детей.Говорит Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области Павел Литов: