Семь человек погибли из-за отравления промышленным барием в петербургской больнице. Однако по неофициальным данным жертв фатальной ошибки медиков больше.

Семь человек погибли из-за отравления промышленным барием в петербургской больнице. Однако по неофициальным данным жертв фатальной ошибки медиков больше.Дочь восьмой жертвы отравления промышленным барием сообщила, что в деле появились новая жертва — ее мама. По словам девушки, петербургские правоохранители планируют провести новые аресты."Мне следователь сказал, что реальных погибших сейчас восемь, при этом эту цифру нигде не оглашали", — заявила горожанка в разговоре с .Смольный под руководством губернатора Александра Беглова обещал оказать финансовую помощь семьям погибших. Родственники умерших людей заявили, что чиновники не сдержали слово.