Правила получения разрешения на оружие ужесточаются с 1 марта в России, в частности, это коснется...

Правила получения разрешения на оружие ужесточаются с 1 марта в России, в частности, это коснется прохождения медицинского осмотра. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Москве, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Вадим Медведев.Согласно новому закону, проходить медкомиссию будут как впервые приобретающие оружие, так и владельцы оружия, в том числе наградного (за исключением военных). О выявлении у гражданина заболеваний, входящих в перечень, Росгвардия будет проинформирована в электронном виде, а владелец оружия должен будет незамедлительно сдать лицензию (разрешение) и оружие в Росгвардию. Эти требования коснутся и людей, коллекционирующих оружие.ФОТО: https://pixabay.com/ru/