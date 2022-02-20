Календарная зима сдаёт свои позиции: в качестве подарка нам - апрельское потепление уже в эти...

Календарная зима сдаёт свои позиции: в качестве подарка нам - апрельское потепление уже в эти февральские дни, правда, опять со снегом, которого итак выпало в полтора раза больше климатической нормы. Время садоводам задуматься, как правильно использовать снег на своих участках.-Столько снега в Патриаршем саду никогда не было...Выбраться невозможно. Невозможно выбраться... Почти по пояс. И даже больше.Такая физическая зарядка у Валентины Васильевны впервые за 30 лет ее работы. До утонувших в снегу деревьев и кустарников приходится добираться на коленках. Зима в этом году сказочная. И Патриарший очаровывает своими зимними декорациями. Но снег не только благо, но и большая забота .Это мой скальпель, - шутит Валентина Васильевна. Правда он больше женщины раза в три. И очень тяжелый. Инструмент самосборной конструкции : из скрепленных черенков лопаты и граблей. Удобно снег сбивать с беседок, а если перевязать мягкой тряпкой- и деревья "лечит " от снежной наледи.Валентина Блинова методист "Станции юных натуралистов "Патриарший сад": «Нужно вот, когда сюда снег попадает, в развилку, видите, он тает, потом разрыв идет...дерева и коры».Снежное покрывало - спасение от морозов. А вот его чрезмерность- вредна. Весна уже напоминает о себе. И снег скоро начнет усиленно таять, проникая в микротрещинки стволов. Промерзая от ночных заморозков, кора трескается. Дерево может погибнуть. Влажность и сырость - благо для лишайников и прекрасная среда для всевозможных вредителей. Доставая личинки из под коры, вредят деревьям и дятлы.Валентина Блинова методист "Станции юных натуралистов "Патриарший сад": «По всей России гибнут вязы.. и стоят обнажённые без коры..Они долго будут стоять. Крепкая древесина. Раньше дубины, щиты делали. Но, тем не менее, сделать ничего нельзя».А вот дубы и липы - универсальные городские деревья. Как и клены, которые растут быстро, заполняя вокруг все пространство. Этим деревьям снег не страшно.Валентина Блинова методист "Станции юных натуралистов "Патриарший сад": «У липы ветки вниз и снег в основном слетает и ее никак не ломает. Плюс у нее лубяные гибкие. Ветки- лапти раньше плели. Это универсальная культура. Ее чаще надо сажать в городе».От снежной темницы в Патриаршем в этом году пострадали старые высокие туи. Им уже больше полувека - растут с 50-х годов. Но никогда таких поломов не было. Снег между ветками такой плотный, что освободить дерево от него очень сложно.Валентина Блинова методист "Станции юных натуралистов "Патриарший сад": «Что происходит, ели хвойные культуры не отряхивать от снега. Сначала наклоняет. А потом может и ломать».Весной туи придется обрезать. Поломанные ветки, конечно, тоже пойдут в дело. Пригодятся для закисления почвы, которое так любят гортензии и рододендроны. Сейчас эти яркие кустарники под снегом даже не разглядеть. Как и сказочно цветущий чубушник. Чтобы любоваться его белоснежным цветением летом , сегодня Валентина Васильевна спасает его от снежных заносов.Валентина Блинова методист "Станции юных натуралистов "Патриарший сад": «Смотрите что случилось с декоративным кустарником, с чудесным земляничным ароматом. Куст чубушника жасмина садового стоял как фонтан. Вверх рос. А сейчас осталось 5 веток, остальные все пригнулись. Их будет ломать снегом. Он же намокнет. И будут сломанные ветки никакого красивого цветения».Нежным кустарникам обычной железной лопатой не поможешь. Лучше пластиковой, - советует Валентина Васильевна. А чтобы не повредить сами почки лучше вообще руками поработать. А убирать придется весь снег, до самой земли. Пользу весной несёт рыхлый снег, а снег плотный, с ледяной коркой , из друга превращается во врага.- Вот так придется всё отрывать...рыть...рыть...В сильной степени подвержены зимне-весеннему подопреванию косточковые деревья. Для вишни и сливы, персиков и абрикосов, а также декоративных яблонь и нежной сирени застой воды - настоящий бич. Именно они весной нуждаются в особом внимании садоводов.Валентина Блинова методист "Станции юных натуралистов "Патриарший сад": «Подтопления, а потом будут вымокания. Корни то задыхаются под водой. А она может долго еще стоять. Можем лишиться культур. Особенно у кого грунтовые воды близко . да еше снега много».И тут поможет другой агротехнический прием- отводные канавки. И делать их нужно уже сейчас. А вот куда снега стоит побольше накидать- так это в теплицы. Он - отлично очистит землю от известии старых удобрений .Валентина Блинова методист "Станции юных натуралистов "Патриарший сад": «Талая вода как дистиллированная и соли уходят глубь, ненужные соли, а потом нужные сами будете помещать под огурцы и помидоры».В общем, самое время спешить в сад, даже если он покрыт еще снежной подушкой. Сотрудники Патриаршего тоже не откажутся от помощи.Валентина Блинова методист "Станции юных натуралистов "Патриарший сад": «Хотели пригласить добровольцев, чтоб помогли спасти 500 деревьев и кустарников , занесенных в эту зиму. Ждём вас , приходите».Эта зима уже войдет в историю, как экстремально снежная. И это может отодвинуть сроки прихода долгожданной весны. Даже март 2022-го, обещают синоптики, будет пасмурным и...снежным. Татьяна Воронцова. Семен Карпов. Вести- Владимир.