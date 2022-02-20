Сегодня около 10 утра в пожарную охрану поступило сообщение о загорании легкового автомобиля в...

Сегодня около 10 утра в пожарную охрану поступило сообщение о загорании легкового автомобиля в гараже в СНТ "Кулон-2" Александровского района.На момент прибытия огнеборцев, строение уже горело по всей площади.Сотрудники МЧС не допустили распространения огня на соседние строения, и оперативно ликвидировали пожар на 20 кв. м. Гараж и автомобиль сгорели полностью. К ликвидации пожара привлекалось 2 единиц техники, 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области