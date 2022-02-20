В Муроме на 11-летнего ребёнка с крыши упала глыба льда.
Как сообщает пресс-служба регионального...
В Муроме на 11-летнего ребёнка с крыши упала глыба льда.
Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, ведомство начинает доследственную проверку.
По предварительным данным, 19 февраля на проходящего по тротуару несовершеннолетнего, с крыши дома упал лед. В итоге, ребёнка забрали в больницу, где была диагностирована травма головы. На месте первую помощь мальчику оказали очевидцы, они же и вызвали скорую помощь.
В настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает.
"Действиям сотрудников жилищно-коммунальной сферы, ответственных за своевременную организацию чистки крыш зданий и сооружений от сосулек,
снега и наледи, обеспечение ограничения прохода граждан в опасных зонах, будет дана соответствующая правая оценка," - отмечают в Следственном комитете Владимирской области.
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