В Муроме на 11-летнего ребёнка с крыши упала глыба льда. Как сообщает пресс-служба регионального...

В Муроме на 11-летнего ребёнка с крыши упала глыба льда.Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, ведомство начинает доследственную проверку.По предварительным данным, 19 февраля на проходящего по тротуару несовершеннолетнего, с крыши дома упал лед. В итоге, ребёнка забрали в больницу, где была диагностирована травма головы. На месте первую помощь мальчику оказали очевидцы, они же и вызвали скорую помощь.В настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает."Действиям сотрудников жилищно-коммунальной сферы, ответственных за своевременную организацию чистки крыш зданий и сооружений от сосулек,снега и наледи, обеспечение ограничения прохода граждан в опасных зонах, будет дана соответствующая правая оценка," - отмечают в Следственном комитете Владимирской области.ФОТО: https://pixabay.com/ru/