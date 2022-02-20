В Муроме легковой автомобиль наполовину провалился под асфальт. Пострадавших нет. По данным местных СМИ, на месте происшествия лопнула труба водоснабжения, что привело к размытию грунта под

В Муроме легковой автомобиль наполовину провалился под асфальт. Пострадавших нет. По данным местных СМИ, на месте происшествия лопнула труба водоснабжения, что привело к размытию грунта под асфальтом. Владелец автомобиля припарковал авто колёсами на колодезный люк. По этой причине транспортное средство наполовину ушло под дорожное покрытие. В момент происшествия в салоне никого не было.