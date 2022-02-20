В Муроме с крыши многоэтажного дома на 11-летнего мальчика упала глыба льда. Ребенок получил травму головы. «По предварительным данным, 19 февраля на проходящего по тротуару

В Муроме с крыши многоэтажного дома на 11-летнего мальчика упала глыба льда. Ребенок получил травму головы. «По предварительным данным, 19 февраля на проходящего по тротуару несовершеннолетнего, с крыши дома упал лед, в результате чего ребенок получил травму головы. Очевидцами несовершеннолетнему была оказана первая помощь, после чего ему вызвана скорая медицинская помощь. В настоящий момент жизни